9 Şubat Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Katkısız doğal bal nerden alabilirim?, En İyi bal nerede satılıyor?, Anzer balı nerden alabilirim?, Erciyes Dağı`nın yükseklerindeki maki türü olan binlerce çeşit çiçek, keven ve kekik çiçeklerinden üretiyor. Kekik Keven balı kim satıyor? Sofralarımızın vazgeçilmezi en kadim lezzetlerden biri olan bal oldukça hassasiyet gerektiren bir meseledir. Şekerde, glikozdan ve bilimum hile ile yapılan ballar lezzet verse de tehlike saçar. Peki, kaliteli bal nasıl anlaşılır? İşte, gerçek balı anlamanın püf noktaları...