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9 Şubat Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

9 Şubat Çarşamba Resmi gazete eyt son dakika, Bugünkü Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete atamalar, KHK karaları, görevden almalar Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

9 Şubat Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları
08 Şubat 2022 Salı 18:45

 8 Şubat Salı tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

 

9 Şubat Çarşamba 2021 tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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