9 Nisan Cuma 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

9 Nisan günlük burç yorumlarına göre yarın Ay gün boyunca Balık burcunda olacak. 9 Nisan günlük burçları yorumlarına göre Boğa ilişkilerde çatışmalar yaşarken, yengeç burcu ruhunu şifalandıracak. Kova burcunda parasal konular ön plana çıkarken, ikizler burcu kariyer odaklı olacak. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 9 Nisan Perşembe günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

9 NİSAN GÜNLÜK BURÇLARI YORUMLARI

9 Nisan 2021 cuma günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay konuları kendi akışına bırakmamız gerektiğini vurguluyor. İlişkilerimizde çatışmalar yaşayabiliriz. Mars ve Neptün arasındaki uyumsuz açısı gün boyunca hedeflerini belirlemeni zorlaştırabilir.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

9 Nisan 2021 cuma günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay konuları kendi akışına bırakman gerektiğini vurguluyor. İlişkilerinde çatışmalar yaşayabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Kendinle ilgili konuları gereğinden fazla ortaya çıkartan insanlar seni üzebilir. Kariyerine odaklandığın bir gündesin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği cuma günü boyunca şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ödemelerinle ilgili konuların öne çıktığı bugün birtakım fedakârlıklar yapman gereken durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği bugünlerde ikili ilişkilerinde önemli fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay Balzamik fazında ilerlerken elimizdekileri bitirmeye çalışmakta yarar var. Çalışma ortamındaki arkadaşlarında olumsuz durumlar seni yorabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İçsel motivasyonunun düşük olduğu bugün enerjini doğru yönlendirebilirsen yapmak istediklerini daha iyi şekilde halledebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişi ile tartışma ortamı içerisinde olabilirsin. Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemek gerektiğini vurguluyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Hissiyatının açık olduğu bugünlerde karşına çıkacak insanların tam olarak senden ne beklediklerini doğru değerlendirebileceksin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Parasal konuların bugünlerde öne çıkıyor olacak. Sinirsel gerginliklerin Ay'ın balzamik fazda ilerlediği bugün yorucu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Mars ve Neptün arasındaki uyumsuz açısı gün boyunca hedeflerini belirlemeni zorlaştırabilir.