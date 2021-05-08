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9 Mayıs Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

9 Mayıs Pazar 2021 günlük burç yorumları aşk hayatınızda yüzünüze gülecek mi? Günlük burç yorumları yeni güne hazırlıklı olmanızı istiyor! İşte 9 Mayıs Pazar 2021 günlük burç yorumları!

9 Mayıs Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!
08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:38

9 Mayıs 2021 burç yorumları merak ediliyor. Ay tüm gün Koç burcunda ilerlemesi burçlarda gerginliği artırabilir. Günlük burç yorumları maddi ve manevi her konuda fikir veriyor. İşte 9 Mayıs koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

9 Mayıs 2021 burç yorumları her konuda ipucu veriyor. 9 Mayıs Pazar günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Venüs bugün İkizler burcuna geçiş yapacak. Venüs İkizler burcundayken ilişkiler alanında iletişim konularının daha fazla arttığına şahit olabiliriz. Ay ile Plüton arasındaki kare açı gün boyunca içsel anlamda gerginliklerimizi arttırabilir. Yengeç burcunda kariyer ön planda, Başak burcu ise parasal konularla ilgilenebilir. İşte 9 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca gerginliklerin söz konusu olacağı bir enerji güne hâkim olabilir. Ani kararlar almaktan uzak durmalısın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay ile Plüton arasındaki kare açının etkisiyle içsel anlamda zorlandığın bir güne şahitlik edebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde sosyal çevrenle ilişkilerine odaklanıyorsun. Zorlayıcı enerjilerin söz konusu bugün konular üzerinde fazla diretmemeye özen göstermelisin. Venüs ikizler burcuna geçiyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca hayatındaki erkeklerle ilgili konularda üzerinde baskı hissedebilirsin. Kariyerinle ilgili konularda dönülmez kararlar almaktan uzak durmalısın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Temkinli hareket etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Eşinin akrabaları nedeniyle öfke kontrolünü sağlaman bugün oldukça zor olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Zorlayıcı enerjilerin söz konusu olduğu bugün bilhassa miras veya nafaka meseleleri ile ilgili alacağın bir haber nedeniyle zor zamanlar geçirebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. Her ne kadar uyumu bozmak istememek adına alttan almaya çalışsan da ikili ilişkilerinde zorlanmaların olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte arandaki bir tartışma farkında olmadan büyüyebilir ve konular hiç istemediğin yerlere gidebilir. Ağzından çıkan sözlere dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla aranda çözülmesi zor bir mesela bugün öne çıkabilir. Karşılıklı inatlaşılarak bir yere varılmayacağını her iki tarafında anlaması gerekecek.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin. Evinle ilgili konularda seni hayli öfkelendirecek durumlar meydana gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kardeşlerinle aranda zorlayıcı enerjileri aktif edecek bir tartışma yaşanabilir. Olaylar farkında olmadan hiç istenmedik boyutlara varabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Parasal konularda seni öfkelendirecek durumlar ortaya çıkabilir. Daha önceden söz aldığın ancak geri dönüşü olmayan bir borcun ile ilgili hukuksal bir süreç başlatmaya karar verebilirsin.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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