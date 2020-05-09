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9 MAYIS CUMARTESİ 2020 TÜRKİYE KORONAVİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

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9 MAYIS CUMARTESİ 2020 TÜRKİYE KORONAVİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
09 Mayıs 2020 Cumartesi 19:47

Nihayet uzun zamandır beklediğimiz düşme eğilimi başladı.Zaten yaklaşık bir haftadır azalma eğiliminde olan korona virüsü vakaları ve ölüm sayısı uzun bir süreden sonra bugün en değişik sayıyı gördü

Vakalar hızla düşüyor bugün en düşük sayıyı gördük!

9 MAYIS CUMARTESİ 2020 TÜRKİYE KORONAVİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Korona virüsü tablosuna bakınca düşüşün farkına varabiliriz.

Uzun bir süreden sonra 9 mayıs cumartesi yani bugün Test sayısı 35,605

Vaka sayısı: 1,546

Vefat sayımız: 50

iyileşen hasta sayımız ise 30,84 oldu

Toplam vefat sayımız malesef 3739 oldu

Fahrettin hocamız ise

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. dedi.

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