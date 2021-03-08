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9 Mart Salı Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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9 Mart Salı Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
08 Mart 2021 Pazartesi 21:12

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 187 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 30'a yükseldi. Toplamda 34 milyon 122 bin 851 test yapıldı. Bugün yapılan 129 bin 299, 11 bin 187 yeni vaka sayısı, 735 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 417, bugün iyileşen 7 bin 785 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 623 bin 924'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 261 olduğu açıklandı.

Bakan Koca'dan 'Riski düşürelim' uyarısı

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ''Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkâri Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun! Riski tüm illerde düşürelim.'' ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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