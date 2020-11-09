9 Kasım Pazartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Albayrak'ın sağlık sorunları sebebiyle bakanlık görevinden istifa ettiği belirtildi. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.