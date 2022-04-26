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9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım

Geçtiğimiz yıl Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya basınında gündem olan Arthur O Urso, işlerin yolunda gitmediğini ve tüm partnerleri ile birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun çok stresli olduğunu ifade eden Arthur, öte yandan bir eşine pahalı bir hediye aldığı zaman diğerlerinin kıskandığını ve daha iyisini istediklerini aktardı.

9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
Kamusaati
Kamusaati
26 Nisan 2022 Salı 22:39

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenerek dünya basınında geniş yer bulan Arthur O Urso, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.

Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söyledi. Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, bu sorunun kendisini bazen mutsuz ettiğini söyledi.

Bir diğer problemin ise eşlerinden biri ile ilişkiye girerken diğerlerini düşünmek olduğunu belirten Arthur, cinsel anlamda birbirlerini kıskanmayan eşlerinin aldığı hediyeler konusunda birbirlerini çok kıskandıklarını söyledi. Arthur, "Birine bir hediye aldığım zaman diğerleri de aynı ya da daha iyi hediye istiyor" dedi.

Açıklamalarının devamında Arthur, her ne kadar dokuz kadınla evli olmanın cinsel anlamda kendisini mutlu ettiğini söylese de tek eşli evliliğin de yeterli olabileceğini ifade etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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