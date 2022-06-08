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9 Haziran Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

9 Haziran Perşembe günlük burç yorumları, 9 Haziran Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 9 Haziran Perşembe 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 9 Haziran Perşembe 2022

9 Haziran Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:40

9 Haziran günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 9 Haziran 2022 perşembe günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Yakın arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen ve aciliyet kazanan işlerinizi ihmal etmeyin. Aranızda esen ve birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak siz önleyebilirsiniz.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Uğraştığınız işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve ona göre hataları engelliyorsunuz. Yeter ki, size gereksiz şekilde müdahale edilmesin. Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünseniz de, hiç de öyle değil.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de, yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Güvenilirliğinizi sarsmayın. Duygusallığınızın altında nelerin yattığını hissedeceksiniz.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

İş yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevrenizde ilgiyle izleniyor. Bazı kişiler sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde her zaman görselliği seviyorsunuz ama bazı şeyleri saklama gereği duyacaksınız.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Son günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha ne bekliyorsunuz? İlişkinizde bazı şeyleri yanlış sorguluyorsunuz. Bugün huzursuzluğunuzu yenmelisiniz...

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Amaçlarınızdan ödün vermek istemiyorsunuz. Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Hatalara hazır olmalısınız. Bakış açınız öylesine farklı ki... Birlikte ortak kararlar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Kendinizi işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki aşkı yargılamak ve kendinizi yeniden sınamak için dünyaya gelmiş gibisiniz...

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Sadece kendi duygularınızın esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız. Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Duyguların önem kazandığı bir gün.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Bazen çekilmez oluyorsunuz. Çevrenizin her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız. Artık eskisi gibi pek dışa açık değilsiniz. Sizi eskiden tanıyanlar bu halinize hiçbir anlam veremiyorlar.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Yaşamla oyun oynayamayacağınızı artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil. Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz... Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz. Yanlış bir tavır içindesiniz.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Olaylara yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Bazen, çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor. Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz. Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz. Acil sorunlara dikkat.

9 Haziran Perşembe 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Kendinizi feda ettiğinizi sanıyorsunuz. Gereksiz bir tablo çizerek, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun bakış açısı da sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz. Bugün ayaklarınıza dikkat edin.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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