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9 Haziran Perşembe Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 997,88 ile başlayan Gram Altın, saat 01:28 itibarıyla %0,51 artışla 1.002,94'dan işlem görüyor. Dün en düşük 980,78, en yüksek 998,38 seviyelerini gören Gram Altın, günü 997,97 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 08.06.2022 tarihinde 0,00 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 1.002,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.017,94 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,7599 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 01:28 itibarıyla %0,56 artışla 16,8482 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,5644, en yüksek 16,7752 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,7654 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 16,8482 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,0482 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9954 ile başlayan Euro kuru, saat 01:28 itibarıyla %0,61 artışla 18,0837 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7366, en yüksek 17,9870 seviyelerini gören Euro, günü 18,0187 seviyesinde kapattı. Euro, 08.06.2022 tarihinde 0,0000 ile son bir ayın en düşük, 07.06.2022 tarihinde ise 18,0837 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,37 TL'ye karşılık gelmektedir.

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