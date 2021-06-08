9 Haziran Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

9 Haziran 2021 burç yorumlarının hayata dair etkileri merak ediliyor. Ay gün boyunca İkizler burcunda ilerliyor olacak. Merkür hali hazırda retro hareketinde olduğu için Ay'ın da İkizler burcunda ilerlediği bugünlerde iletişimine dikkat etmelisin. Ay Jüpiter karesi gece saatlerinde yeme içme konusunda aşırılıklara sürükleyebilir. Tutulma öncesinde sinirlerimiz gergin olabilir. 9 Haziran Çarşamba günü Aslan burcu ilişkilerde beklediği olumlu havayı bulabilir, terazi burcu yeni haberler alabilir. İşte 9 Haziran 2021 burç yorumları...

9 HAZİRAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay gün boyunca İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yakın çevrenle iletişim halinde olacağın günlerdesin. Onları bir konuda bir şeyler yapmaya itebilirsin.

9 HAZİRAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal kazanımlarınla alakalı olarak iletişime geçmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde ev ve iş arasında uyum sağlayabilirsin. Günün ilk yarısında sanatsal konularda yeteneklerini ortaya koyabilirsin.

9 HAZİRAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay 9 Haziran günü senin burcunda ilerliyor olacak. Fiziksel görünümüne önem verebilirsin bugünlerde. Merkür retro hareketinde, iletişimine dikkat etmelisin.

9 HAZİRAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Huzursuz bir ruh hali içerisinde olabilirsin bugünlerde. Sabah saatlerinde ev ve iş arasında uyum yakalıyorsun. Günün ilk yarısında alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın. Seni sınırlayan durumlara dikkat etmelisin.

9 HAZİRAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Sosyal çevrenden alacağın yeni haberler var. Seni yakın bir arkadaşın bir konuyla alakalı ikna edebilir. Özel ilişkilerindeki güzel gelişmeler seni mutlu ediyor.

9 HAZİRAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Ancak Ay'ın İkizler burcunda ilerlediği bugün iletişimine dikkat etmelisin. Merkür retrosu nedeniyle de zorlanmalar, bir konuya takılıp kalmalar yaşayabilirsin.

9 HAZİRAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hukuksal meselelerinde yeni haberler alabilirsin. Günün ilk yarısında sanatsal konularda yeteneklerini ortaya koyabileceğin güzel durumlar var.

9 HAZİRAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacaksın bugünlerde. Sabah saatlerinde yapman gerekenler adına gereken gücü kendinde buluyorsun.

9 HAZİRAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay tam karşıt burcun olan İkizler burcunda ilerliyor. Partnerinle birtakım tartışmalar içerisinde olabilirsin. Bir konuya takılıp kalabilirsiniz.

9 HAZİRAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile iletişiminin ön plana çıktığı bugün birinin bir davranışına takılı kalabilirsin. Ne zamandır aklında olan bir konuda gereken desteği bulacağın, güzel bir gün olabilir.

9 HAZİRAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte hareketli bir gün geçirebilirsin. Sabah saatlerinde evin ve işin arasında uyum yakalamaya çalışıyor olacaksın. Bir konuda sınırları net şekilde çizmen gereken durumlar söz konusu olacaktır.

9 HAZİRAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ev içerisinde iletişim konuları ön planda olabilir. Bilhassa eskiden olan problemler tekrar karşınıza çıkabilir. Günün ikinci yarısında ilişkileri düzeltmen daha olası gözüküyor.