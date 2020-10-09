9 Ekim Cuma Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

9 Ekim Cuma vaka sayısı kaç? 9 Ekim Cuma vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
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