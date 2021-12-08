9 Aralık 2021 Perşembe Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

Tunceli'ye para karşılığı av yapmak için yurt içi ve yurt dışından 12 kişinin geldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimize gelen avcılara sesleniyorum; bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir" dedi.