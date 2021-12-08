9 Aralık 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

9 Aralık Perşembe günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

9 Aralık günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 9 Aralık 2021 perşembe günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede, beklediğiniz konularda gecikmeler olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun. Bazı konularda tavizler gerekebilirsiniz.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

İşinizle ilgili olarak sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Keyfiniz kaçabilir.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün iletişim konusunda kendinizi doğru bir şekilde dinletmesini iyi biliyorsunuz.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmanızla cesaret verebilirsiniz. Böylece ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler. Üst düzeyde olan görev bilincinizle başarılı olacaksınız. Detaylara takılmayın, onlar her zaman olabilecek ayrıntılardır. Önemli olan işi sonuçlandırmanızdır.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Çevrenizdeki bazı kişiler, yaptıkları işlere gizemli süsü verme eyilimindeler. Amaçları, sizi kıskandırmak, kışkırtmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmaktır. Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Bulunduğunuz ortam gereği acil olan konularda, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Duygularınızda yanılma payınızın olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Çevrenize emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Üretkenliğinizi ortaya çıkaracak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın size tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz. Engellere dikkat.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizlik sendromuna sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak, duygu dolu konuşmalar yapabilir...

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, kendinizi geri çekiyorsunuz. Kırılgan sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin sınırları içinde, kısıtlamalara yer olmadığını açıklıkla anlatmalısınız.

9 Aralık Perşembe 2021 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken, sizi zorlayacaktır da. Yeni durumlarınıza alışmanız, zaman alabilir.