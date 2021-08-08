9 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

9-15 Ağustos haftalık burç yorumları ilgi ile takip edilen başlıklardan oldu. Bu haftada burçları yeni gelişmeler bekliyor olacak. Özellikle hafta ortasında Merkür Jüpiter karşıtlığı hafta ortasında olayları abartmaya meyilli bir tavırda olabileceğimizi gösteriyor. Peki, Bu hafta burçları neler bekliyor? Haberimizin içerisinden 9-15 Ağustos haftalık burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

9-15 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI!

9 Ağustos haftasına Ay Aslan burcundan ayrılıp Başak burcuna geçerken başlıyoruz. Venüs Neptün karşıtlığı ilişkilerde hayal kırıklığına neden olabilir. Hafta ortasında Merkür Jüpiter karşıtlığı hafta ortasında olayları abartmaya meyilli bir tavırda olabileceğimizi gösteriyor. Perşembe günü Merkür Başak burcuna geçiyor. Pazar günü Ay Akrep burcunda ilerlerken ikili ilişkiler adına enerjiler kolay değil.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, 9 Ağustos haftasında sizler haftaya yoğun bir çalışma temposuyla başlıyor olacaksınız. Haftanın başında ilişkiler anlamında aldanmalara açık enerjiler var. Çarşamba günü saat 23:08 itibariyle Ay Terazi burcuna geçecek ve ikili ilişkilerinize yöneliyor olacaksınız. Perşembe günü Venüs Plüton açısı ilişkilerde fazla tutkulu ve sahiplenici olmanıza neden olabilir. Hafta sonu ise hisseli kazanımlar alanınıza dikkatinizi yönlendiriyor olacaksınız. Pazar günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, 9 Ağustos – 15 Ağustos arasındaki haftaya sizler daha çok çocuklarınızla ilgili konularla meşgul olarak başlıyor olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili sürpriz gelişmeler haftanın ilk günleri söz konusu olabilir. Haftanın ikinci yarısı olan Çarşamba ve perşembe günleri çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ve sağlık durumlarınız öne çıkıyor olacak. Yoğun bir çalışma temposuna çarşamba günü itibariyle girebilirsiniz. Aynı zamanda özel ilişkilerinizde kıskançlıkla ilgili durumlar ortaya çıkabilir. Cumartesi günü Ay'ın karşıt burcunuza geçmesiyle anlaşmalarınız ve ikili ilişkilerinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul ediyor olacak. Pazar günü hassas enerjiler var. Kararsız kalacağınız durumlar bugün söz konusu olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 9 Ağustos haftasına girişte sizlerin evinizle ilgili konularda daha fazla meşguliyetleriniz oluyor olacak. Evinizle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız sürpriz gelişmeler haftanın başında meydana gelebilir. Hafta ortasında aşk hayatınızdaki gelişmeler sizin gündeminizi meşgul ediyor olacak. Partnerinizin fazla kıskanç ve sahiplenici tutumları ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilhassa perşembe günü bu enerjiler çok daha yoğun bir biçimde etkisini gösteriyor olacak. Cumartesi günü Ay'ın Akrep burcuna geçmesiyle beraber evcil hayvanlarınızla ilgili konulara ve aynı zamanda varsa yanınızda çalışanlarla ilgili konulara dikkatinizi yöneltmek durumunda kalabilirsiniz. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 9 ve 15 Ağustos haftasına sizler yakın çevre ve kardeşleriniz ile ilgili konulardaki meşguliyetlerinizin yoğun bir şekilde artmasıyla başlıyorsunuz. Pazartesi günü yakın çevrenizden kişilerle aranızda fikirsel anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hafta başında beklemede kalan konularınızın netleşmesi de söz konusu olacaktır. Çarşamba günü itibariyle evinizle ilgili konulara yoğunlaşıyor olacaksınız. Olayları fazla büyütmemeye özen göstermelisiniz. Zira çarşamba günü meydana gelecek olan Merkür Jüpiter karşıt açısı olaylara aşırı tepki gösterebileceğimizi vurguluyor. Hafta sonu çocuklarınızla ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Cuma günü içsel anlamda gergin enerjiler var. Çevrenizdekilerle karşılıklı çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. Pazar günü ise plansız ilerlemeniz işlerinizi yoluna sokmanızı güçleştirecek gözüküyor. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, 9 Ağustos haftasına maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelerinizi yapmak isteyeceğiniz bir enerji ile giriyor olacaksınız. Bu anlamda çocuklarınızla aranızda tartışmalar yaşanabilir. Çarşamba gece saatlerinde burç değiştirerek Terazi burcuna geçecek olan Ay hafta ortasında kardeşleriniz arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi açısından arabuluculuk yapmanızı gerektirebilir. Perşembe günü ilişkiler anlamında tutku enerjiler var. Cuma günü ile birlikte sizler ev alanlarınıza daha çok yoğunlaşacaksınız. Babanızla ya da evdeki otorite figürü birisiyle ilgili harekete geçmenizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Pazar günü evinizle ilgili konularınız öne çıkıyor olmakla birlikte yaratıcı hobilerinize de vakit ayırmanız gergin enerjileri dağıtmak açısından iyi olacaktır. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, 9 Ağustos haftasına Ay sizin burcunuzda ilerlerken giriyor olacağız. Bireysel konularınız ve sağlığınızla ilgili konulara daha fazla odaklanacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz bu haftaya. Çarşamba günü itibariyle parasal konularınıza ağırlık vermeye başlıyor olacaksınız. Bugünlerde mantıksız harcamalar yapmaktan uzak durmanızda fayda var. Bununla birlikte hafta ortasında aşk hayatınızda kıskançlıklar ve tutkulu enerjiler söz konusu olabilir. Hafta sonu dikkatiniz yakın çevrenizle olan iletişiminize kayacak gözüküyor. Bilhassa cumartesi günü küs olduğunuz bir yakınınızla aranızda ılımlı tavırda konuşmalar meydana gelebilir. Ancak kısıtlayıcı enerjilerde yok değil. Pazar günü yakın çevrenizle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Hepinize güze ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, 9 Ağustos haftasında sizler haftaya yoğun bir çalışma temposuyla başlıyor olacaksınız. Haftanın başında ilişkiler anlamında aldanmalara açık enerjiler var. Çarşamba günü saat 23:08 itibariyle Ay sizin burcunuza geçecek ve bireysel konularınıza yöneliyor olacaksınız. Perşembe günü Venüs Plüton açısı ilişkilerde fazla tutkulu ve sahiplenici olmanıza neden olabilir. Hafta sonu ise parasal kazanımlar alanınıza dikkatinizi yönlendiriyor olacaksınız. Pazar günü Ay ilk dördün fazında ilerliyor dolayısıyla yeniayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, 9 Ağustos – 15 Ağustos arasındaki haftaya sizler daha çok uzak akrabalarınızla ilgili konularla meşgul olarak başlıyor olacaksınız. Uzak çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler haftanın ilk günleri söz konusu olabilir. Haftanın ikinci yarısı olan Çarşamba ve perşembe günleri arka plandaki işleriniz ve sağlık durumlarınız öne çıkıyor olacak. Arka plandaki yoğun bir çalışma temposuna çarşamba günü itibariyle girebilirsiniz. Aynı zamanda özel ilişkilerinizde kıskançlıkla ilgili durumlar ortaya çıkabilir. Cumartesi günü Ay'ın sizin burcunuza geçmesiyle bireysel konularınızla ilgili durumlar gündeminizi meşgul ediyor olacak. Pazar günü hassas enerjiler var. Kararsız kalacağınız durumlar söz konusu olabilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, 9 Ağustos haftasına girişte sizlerin kariyerinizle ilgili konularda daha fazla meşguliyetleriniz oluyor olacak. Kariyerinizle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız sürpriz gelişmeler haftanın başında meydana gelebilir. Hafta ortasında aşk hayatınızdaki gelişmeler sizin gündeminizi meşgul ediyor olacak. İkili ilişkilerinizde fazla kıskanç ve sahiplenici tutumlar ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bilhassa perşembe günü bu enerjiler çok daha yoğun bir biçimde etkisini gösteriyor olacak. Cumartesi günü Ay'ın Akrep burcuna geçmesiyle beraber arka plandaki konularınıza dikkatinizi yöneltmek durumunda kalabilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 9 ve 15 Ağustos haftasına sizler yurtdışı ve yabancılarla ile ilgili konulardaki meşguliyetlerinizin yoğun bir şekilde artmasıyla başlıyorsunuz. Pazartesi günü uzak akrabalarınızla aranızda fikirsel anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Hafta başında beklemede kalan konularınızın netleşmesi de söz konusu olacaktır. Çarşamba günü itibariyle kariyerinizle ilgili konulara yoğunlaşıyor olacaksınız. Olayları fazla büyütmemeye özen göstermelisiniz. Zira çarşamba günü meydana gelecek olan Merkür Jüpiter karşıt açısı olaylara aşırı tepki gösterebileceğimizi vurguluyor. Hafta sonu sosyal çevrenizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Cuma günü içsel anlamda gergin enerjiler var. Çevrenizdekilerle karşılıklı çatışmalardan uzak durmanızda yarar var. Pazar günü ise plansız ilerlemeniz işlerinizi yoluna sokmanızı güçleştirecek gözüküyor. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, 9 Ağustos haftasına ortak paylaşımlarınızla ilgili düzenlemelerinizi yapmak isteyeceğiniz bir enerji ile giriyor olacaksınız. Bununla birlikte çocuklarınızla aranızda tartışmalar yaşanabilir. Çarşamba gece saatlerinde burç değiştirerek Terazi burcuna geçecek olan Ay hafta ortasında uzak akrabalarınız arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi açısından arabuluculuk yapmanızı gerektirebilir. Perşembe günü ilişkiler anlamında tutku enerjiler var. Cuma günü ile birlikte sizler kariyer alanlarınıza daha çok yoğunlaşacaksınız. Patronunuzla ya da sizin için otorite konumundaki birisiyle ilgili harekete geçmenizi gerektirecek durumlar meydana gelebilir. Pazar günü kariyerinizle ilgili konularınız öne çıkıyor olacak. Hepinize güzel enerjilerin ardı ardına etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar, 9 Ağustos haftasına Ay karşıt burcunuza ilerlerken giriyor olacağız. İkili ilişkilerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz bu haftaya. Çarşamba günü itibariyle hisseli kazanımlarınızla ilgili konulara ağırlık vermeye başlıyor olacaksınız. Bugünlerde mantıksız harcamalar yapmaktan uzak durmanızda fayda var. Bununla birlikte hafta ortasında aşk hayatınızda kıskançlıklar ve tutkulu enerjiler söz konusu olabilir. Hafta sonu dikkatiniz uzak çevrenizle olan iletişiminize kayacak gözüküyor. Hafta sonu çevrenizdekilerle ılımlı enerjiler içerisinde olabilirsiniz ancak işlerinizle ilgili konularda kısıtlayıcı enerjilerde var. Pazar günü uzak akrabalarınızla ilgili konular öne çıkıyor olacak. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

Yeni bir iş başlatmamamız gereken zamanlar

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

9- 15 AĞUSTOS 2021 AY BOŞLUKTA LİSTESİ

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