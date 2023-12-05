0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
79
Mal varlığı
Mal varlığı
0
0
Kira Yardım
Kira Yardım
0
0

81 yaşındaki adam, nafaka ödemediği için hapse atıldı

Bursa'da 20 önce boşandığı eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Şirin, cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu.

81 yaşındaki adam, nafaka ödemediği için hapse atıldı
Kamusaati
Kamusaati
05 Aralık 2023 Salı 18:12

Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.

AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
TikTok'ta çirkin akım: Katliama uğrayan, abluka altındaki Filistinlilerle dalga geçtiler
TikTok'ta çirkin akım: Katliama uğrayan, abluka altındaki Filistinlilerle dalga geçtiler
0
Bursa'da nafakayı ödemeyi unuttuğu için gözaltına alınan yaşlı adam salıverildi
Bursa'da nafakayı ödemeyi unuttuğu için gözaltına alınan yaşlı adam salıverildi
0
10 Bin polis alımı kılavuzu yayımlandı- Polis Akademisi Polis memuru alımı 2024
10 Bin polis alımı kılavuzu yayımlandı- Polis Akademisi Polis memuru alımı 2024
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.