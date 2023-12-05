81 yaşındaki adam, nafaka ödemediği için hapse atıldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında müjdesini verdiği Emniyet Teşkilatına 10 bin polis memuru alımı ile ilgili kılavuz yayımlandı. Peki polis alımında hangi şartlar aranacak? KPSS şartı var mı? Mülakat sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? Polis memuru alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.