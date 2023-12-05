81 yaşındaki adam, nafaka ödemediği için hapse atıldı

Bursa'da 20 önce boşandığı eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Şirin, cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu.
Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.
AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU
İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.
CEZAEVİNE GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.