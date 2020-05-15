81 ilin koronavirüs yoğunluk haritası

Türkiye'de de görülen ölümcül virüsün ardından, salgına yönelik büyük bir mücadele başladı. Salgına yönelik alınan tedbirler sebebiyle virüs yoğunluğu azalmaya başladı. İşte güncellenmiş haliyle 81 ilin yoğunluk haritası; İstanbul, İzmir, Ankara, Tarbzon, Bursa, Samsun, Ordu, Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas Ve Tüm Türkiye Korona Virüs Haritası İşte Detaylar
Türkiye Koronavirüs Haritası İşte İl İl Korona Virüsün Yoüun Olduğu yerler
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
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