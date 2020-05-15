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81 ilin koronavirüs yoğunluk haritası

Türkiye'de de görülen ölümcül virüsün ardından, salgına yönelik büyük bir mücadele başladı. Salgına yönelik alınan tedbirler sebebiyle virüs yoğunluğu azalmaya başladı. İşte güncellenmiş haliyle 81 ilin yoğunluk haritası; İstanbul, İzmir, Ankara, Tarbzon, Bursa, Samsun, Ordu, Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas Ve Tüm Türkiye Korona Virüs Haritası İşte Detaylar

81 ilin koronavirüs yoğunluk haritası
15 Mayıs 2020 Cuma 13:55

Türkiye Koronavirüs Haritası İşte İl İl Korona Virüsün Yoüun Olduğu yerler

Adana

1/81

Adıyaman

2/81

Afyonkarahisar

3/81

Ağrı

4/81

Amasya

5/81

Ankara

6/81

Antalya

7/81

Artvin

8/81

Aydın

9/81

Balıkesir

10/81

Bilecik

11/81

Bingöl

12/81

Bitlis

13/81

Bolu

14/81

Burdur

15/81

Bursa

16/81

Çanakkale

17/81

Çankırı

18/81

Çorum

19/81

Denizli

20/81

Diyarbakır

21/81

Edirne

22/81

Elazığ

23/81

Erzincan

24/81

Erzurum

25/81

Eskişehir

26/81

Gaziantep

27/81

Giresun

28/81

Gümüşhane

29/81

Hakkari

30/81

Hatay

31/81

Isparta

32/81

Mersin

33/81

İstanbul

34/81

İzmir

35/81

Kars

36/81

Kastamonu

37/81

Kayseri

38/81

Kırklareli

39/81

Kırşehir

40/81

Kocaeli

41/81

Konya

42/81

Kütahya

43/81

Malatya

44/81

Manisa

45/81

Kahramanmaraş

46/81

Mardin

47/81

Muğla

48/81

Muş

49/81

Nevşehir

50/81

Niğde

51/81

Ordu

52/81

Rize

53/81

Sakarya

54/81

Samsun

55/81

Siirt

56/81

Sinop

57/81

Sivas

58/81

Tekirdağ

59/81

Tokat

60/81

Trabzon

61/81

Tunceli

62/81

Şanlıurfa

63/81

Uşak

64/81

Van

65/81

Yozgat

66/81

Zonguldak

67/81

Aksaray

68/81

Bayburt

69/81

Karaman

70/81

Kırıkkale

71/81

Batman

72/81

Şırnak

73/81

Bartın

74/81

Ardahan

75/81

Iğdır

76/81

Yalova

77/81

Karabük

78/81

Kilis

79/81

Osmaniye

80/81

Düzce

81/81

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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