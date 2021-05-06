izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0

81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderildi

Pazar Yerleri açılacak mı ? pazar yerleri nezaman açılacak? İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi.

81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderildi
06 Mayıs 2021 Perşembe 01:43

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber