8 yaşındaki çocuğun boğazına demir çubuk saplandı!

2022 yılı kar yağışı olacak mı?, kar yağmazsa ne olur?, kar yağacak mı?, kar yağmadı ne olacak, kar ne zaman yağacak?, Karın yağması insanlar tarafından olumsuz bir şekilde karşılanıyor. Aslında kar, tüm canlılar ve doğa için çok sayısız faydalar sağlıyor...