kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
1
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0

8 yaşındaki çocuğun boğazına demir çubuk saplandı!

Adana Ceyhan'da 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti

8 yaşındaki çocuğun boğazına demir çubuk saplandı!
11 Ocak 2022 Salı 00:02

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız çocuğunun boğazına saplanan demir çubuk ameliyatla çıkarıldı

İmranlı Mahallesi'nde evlerinin yanındaki inşaat alanında oynayan 8 yaşındaki S.S.Ç. inşaat demirinin üzerine düştü.

Küçük kızın boğazına giren demir çubuk, alt çenesini delip bir kısmı ağzından çıkarak saplı kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S.Ç, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste itfaiye ekipleri, spiral yardımıyla demir çubuğun bir kısmını kesti.

Bu müdahalenin ardından S.S.Ç. ameliyata alındı, çubuğun kalan kısmı da boğazından çıkarıldı, tedavisine yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.