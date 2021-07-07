8 Temmuz Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

8 Temmuz 2021 burç yorumlarında oğlak burcu sağlık problemleri yaşayabilir. Ay gün boyu ikizler burcunda ilerleyeceği için iletişim konularına dikkat edilmeli. 8 Temmuz 2021 Perşembe günü burçları neler bekliyor? 8 Temmuz 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burcu yorumu sizlerle...

8 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

8 Temmuz Perşembe günü Ay günün büyük çoğunluğunda İkizler burcunda ilerliyor olacak. Perşembe gecesi Ay Neptün zorlayıcı açısının etkisiyle iletişimde hassas enerjiler öne çıkabilir. Ay ile Merkür arasındaki kavuşum açısının etkisi ile sabah saatlerinde önemli görüşmelerimizi halledebiliriz. Saat 07:20 ile 16:51 arasında yeni bir iş başlatmamalıyız çünkü Ay boşlukta olacak. Ay akşam saat 16:51'de Yengeç burcuna geçiş yapacak. Venüs Uranüs karesi ilişkilerde ani gerilimleri tırmandırabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

8 Temmuz Perşembe günü Ay günün büyük çoğunluğunda İkizler burcunda ilerliyor olacak. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bu konularda bilgi toplaman gerekebilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Parasal kazanımlarını ilgilendiren meselelerde plansız hareketlerde bulunmak seni ay sonunda zorlayabilir. Gece saatlerinde hayal kırıklıkların olabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim konuları bugün senin için çok fazla ön planda olabilir. Ay ile Merkür arasındaki kavuşum açısının etkisi ile sabah saatlerinde önemli görüşmelerini halledebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yüksek eğitim alıyorsan bununla ilgili çalışmalar yapmak ve bilgi toplamak isteyebilirsin. Ay akşam saat 16.51'de senin burcuna geçiş yapacak.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Perşembe günü boyunca grup çalışmaları içerisinde olabilirsin. Sabah saatlerinde görüşmelerin adına uygun bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın İkizler burcunda olacağı perşembe günü boyunca meslektaşlarınla önemli konularda iletişime geçebilirsin. Saat 07.40 ile 16.51 arasında yeni bir iş başlatmamalısın çünkü Ay boşlukta olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Onlarla olan iletişimin ön plana çıkıyor. Alacağın haberlerin doğruluğundan emin olmalısın.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak iletişim içerisinde olacağın günlerdesin. Gece saatlerinde hayal kırıklıkların artabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay karşıt burcunda ilerlemesine devam ediyor. İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısında uyumlu enerjiler var. Saat 07.20 ile 16.51 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Çalışma arkadaşların ile yoğun bir iletişim içerisinde olacağın bir perşembe günü seni bekliyor. Sağlığınla ilgili konulara özen göstermelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Çocuklarınla birlikte arkadaşça vakit geçirmek isteyebilirsin. Onların eğitimleri ile ilgili konulara zaman ayırmak önemli hale gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Gece saatlerinde görüştüğün kişilerin doğruluğundan emin olmalısın. Ay akşam saat 16:51'de Yengeç burcuna geçiş yapacak.