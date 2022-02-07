8 Şubat Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

8 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

8 Şubat Salı günü Boğa burcu gizli düşmanını fark edebilir, Yay burcu paradan yana beklediği şansı yakalayabilir. Başak burcu için romantik bir gün olabilir. İşte aşktan sağlığa aileden paraya 12 burcun günlük yorumu...

Koç Burcu: Kariyerinizi önemsemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Evinizin içerisinde gelişen pek çok konu, sizin yıpranmanıza sebep verebilir. Tüm bunları geride bırakmalı ve açık düşmanlarınıza fırsat vermemelisiniz.

Boğa Burcu: Gizli düşmanlar ve gizli konular açığa çıkma enerjisinde bugün. Hukuksal konularınızla ilgili çözüm yollarına başvurabilirsiniz. Kim dost kim düşman ortaya çıkmak üzere.

İkizler Burcu: Gün içerisinde en fazla eşinizden destek göreceğiniz temalar sizinle birlikte. Ortaklık ya da herhangi bir iş anlaşması arifesindeyseniz maddi konulara dikkat ve temkinli yaklaşmalısınız.

Yengeç Burcu: Ailenizin içerisinde gerçekleşen konular, eşinizle aranızda sorunlara neden oluyor olabilir. Eski bir beraberlik ya da eski eşten gelecek haberlere de bugün açıksınız, düşmanlara dikkat.

Aslan Burcu: Kardeşler, uzak akrabalar, hukuk ve eğitim konularıyla ilgili zorlanırken bugün uzunca zamandır ihmal ettiğiniz gündelik işlerinizle kendinizi ilgilenmek zorunda kaldığınızı fark edebilirsiniz. Uzak seyahatler ya da taşınma planlarınız bulunuyorsa evcil hayvanınızın durumunu düşünmediyseniz aman ihmal etmeyiniz.

Başak Burcu: Parasal konularla ilgili gelen-giden tablosu içerisinde dönüp dururken, aşkı nasıl da ihmal ettiğinizi fark edeceksiniz. Gün içerisinde tuhaf karşılaşmalar ve yarım kalan beraberliklere açık olduğunuz gibi, eğer ki evli ya da kalbiniz doluysa uzunca zamandır bulamadığınız romantizmi yakalayacağınız bir gün.

Terazi Burcu: Ben-sen kavgaları, evliliğim, eşim mi ben mi konularının içerisinde bir anne görünüyor. Anneniz bu ilişkinin neresinde? Ondan yardım almak, kendi kabuğunuza çekilmek ve bazen birilerinin neyi kaybettiğini göstermek önemli olabilir.

Akrep Burcu: Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızın başındaki konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konularla iligli hukuksal işlemlerin gündemde olduğu bir süreçten geçmektesiniz aman dikkat.

Yay Burcu: Parasal konularla ilgili güzel gelişmelerin olduğu önemli bir süreçten geçerken, bunları yakın çevrenizle paylaşmak ne kadar doğru bilemedim. Operasyon ya da ameliyat konuları gündeminizde olabilir ya da başkalarının rahatsızlığıyla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Oğlak Burcu: Kendinizi doğru ifade etmek için fırsatınız bulunuyor. Açık düşmanlıklara oldukça açık bir süreçten geçerken, bu sürecin hanenize ya da kariyer konularınızı etkilemesi muhtemel.

Kova Burcu: Bilinç dışınızın zorlandığı konular gündeminizde olacak. Hukuksal konular, nafaka, kardeşler ve yakın arkadaşları ilgilendiren pek çok konunun içerisinde ben ne yapıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Çalışanlarınız ya da çalıştığınız ortamda bulunan kişilerin sözleşme ve istifasıyla ilgili bir dönemeçten geçebilirsiniz.

Balık Burcu: Grupların içerisinde bulunmak, önemli telefon görüşmeleri almak ruhunuza iyi gelebilir. Hayal ve umutlarınıza odaklanmanız gereken önemli bir gün. Başkalarının sizin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin.