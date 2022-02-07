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8 Şubat Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

8 Şubat Salı günü ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

8 Şubat Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika
07 Şubat 2022 Pazartesi 18:52

Güne 787,48 ile başlayan Gram Altın, saat 18:52 itibarıyla %0,69 artışla 793,82'dan işlem görüyor. Dün en düşük 778,22, en yüksek 793,72 seviyelerini gören Gram Altın, günü 788,83 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 793,82 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,5690 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:53 itibarıyla %0,28 artışla 13,6005 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5054, en yüksek 13,6023 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5677 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,6005 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,6090 ile başlayan Euro kuru, saat 18:52 itibarıyla %0,06 artışla 15,5541 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4594, en yüksek 15,6160 seviyelerini gören Euro, günü 15,5533 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 15,8050 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5541 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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