8 Nisan Perşembe Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

8 Nisan Perşembe virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 50 BİNE DAYANDI
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2003 semptomlu hasta belirlendi.
211 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 28 bin 498 kişi sağlığına kavuşurken, 211 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 667 oldu.
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