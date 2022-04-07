8 Nisan Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Markettlerde Web siteleri rekabette ucuz’ patlaması rekor kırıyor!Gelirini rekor enflasyondan korunmak isteyen tüketicinin ucuz ürünlere yönelmesi, discount (indirim) marketler ve özel markalı ürünlere olan talebi patlattı. İndirim marketlerinin sayısı 31 bini aşarken, özel markalı ürünlerin toplam ciro içindeki payı da yüzde 22’ye ulaştı. Bu yıl bu oranın yüzde 30’a ulaşması bekleniyor.