8 Mayıs Cumartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 8 Mayıs Cumartesi Günlük Burç Yorumları 2021!

8 Mayıs 2021 burç yorumları sağlık, aşk, kariyer ve parasal konularda yol gösteriyor. Peki, kimler ani kararlar alacak, kimler yolda kalacak? 8 Mayıs'ta Koç ve Akrep burcu sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilir, Balık burcu parasal meselelerle ilgili meşgul olabilir. Hem burçlar hem de yükselenleri kapsayan günlük burç yorumları bakış açınızı değiştirebilir.

8 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

8 Mayıs Cumartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay Mars karesi sabah saatlerinde zorlanmalarımız olabilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisiyle ilişkilerde tartışmaların büyümesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ay Satürn destekleyici açının etkisiyle sorumluluklar adına destekleyici durumlar var. İşte 8 Mayıs 2021 burç yorumları...

8 MAYIS KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

8 Mayıs Cumartesi günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.

8 MAYIS BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tüm gün Koç burcunda seyir halinde olacak. Ebeveynlerin arasında bir tartışma söz konusu olabilir.

8 MAYIS İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.

8 MAYIS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. İkili ilişkilerinde tartışmalar yaşanabilir.

8 MAYIS ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Uzak akrabalarınla meşgul olabileceğin bir zaman dilimindesin.

8 MAYIS BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Koç burcunda ilerlediği cumartesi günü bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Partnerinle olan görüşmelerini bugüne almaman iyi olacaktır.

8 MAYIS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugün bu sorunu çözmeye çalışmak adına doğru bir zaman dilimi değil. Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç'ta ilerliyor olacak.

8 MAYIS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Gün boyunca baş ağrıları yaşayabilirsin.

8 MAYIS YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Aşk hayatında tartışmalar söz konusu olabilir. Olaylar hiç istemeden büyüyebilir.

8 MAYIS OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.

8 MAYIS KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.

8 MAYIS BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerdeki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.