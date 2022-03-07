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8 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

8 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

8 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Ömer
Ömer
07 Mart 2022 Pazartesi 16:30

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 898,86 ile başlayan Gram Altın, saat 16:30 itibarıyla %1,26 artışla 910,57'dan işlem görüyor. Dün en düşük 876,47, en yüksek 901,19 seviyelerini gören Gram Altın, günü 899,24 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 06.02.2022 tarihinde 778,22 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2022 tarihinde ise 925,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 910,57 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,2270 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:30 itibarıyla %1,03 artışla 14,3606 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,0910, en yüksek 14,3488 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,2287 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.02.2022 tarihinde 13,4400 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,3606 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,6117 ile başlayan Euro kuru, saat 16:31 itibarıyla %0,80 artışla 15,7003 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4931, en yüksek 15,8271 seviyelerini gören Euro, günü 15,6140 seviyesinde kapattı. Euro, 12.02.2022 tarihinde 15,2812 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7003 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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