8 Mart Pazartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Mart ayının ikinci haftasında Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. 8-14 Mart 2021 haftalık burç yorumları herkes için güzel mesajlar veriyor. Pazartesi günü enerjileri aklınızdakileri gerçeğe dönüştürmek adına destekleyici etkiler sunuyor. Koç burcu enerjili bir hafta geçirecek, İkizler burcunu kariyer haftası bekliyor. Akrepleri ise aşk hayatında güzel gelişmeler bekliyor. 8 Mart haftasında herkes mutlaka bir konuda mutlu olacak.

YENİ AY GÜZEL MESAJLAR VERİYOR

Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş Neptün kavuşumu etrafımızda gelişen olaylara karşı aşırı duyarlı olacağımızı vurguluyor. Cumartesi günü Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Neptün ve Venüs gezegenlerinin etkili olacağı yeni ay hayli güzel etkiler getiriyor olacak. İşte 8-14 Mart haftalık burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koçlar, mart ayının ikinci haftasında Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü enerjileri aklınızdakileri gerçeğe dönüştürmek adına destekleyici etkiler sunuyor. Salı günü Ay Kova burcuna geçiyor ve sosyal çevrenizle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Perşembe günü Ay Balık burcuna geçiyor ve cumartesi günü Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Hastaneler veya geri plandaki işlerinizle ilgili konularda yeni birtakım gelişmeler bu yeni ay ile birlikte meydana gelebilir. Pazar günü Ay burcunuza geçecek. Kendinize vakit ayırmak isteyeceksiniz. Sportif faaliyetler ve hobiler yine yapmaktan hoşlanacağınız işler arasında yer alabilir. Hepinize güzel enerjilerin etkili olacağı güzel bir hafta dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğalar, Haftaya Ay sizin gibi bir toprak elementi burçta başlıyor olacaksınız. İşiniz ve maddi konulara olan eğiliminiz hafta başında yüksek olacak. Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş Neptün kavuşumu etrafımızda gelişen olaylara karşı aşırı duyarlı olacağımızı vurguluyor. Mart ayının ilk yeni ayı bu hafta Cumartesi günü sizin sosyal çevrenizle ilgili alanlarda meydana gelecek. Arkadaş çevrenizde ve içinde bulunduğunuz sosyal topluluklarda yeni birtakım oluşumlar meydana gelebilir ve sizleri mutlu edebilir. Hepinize güzel enerjilerin aktif olduğu bir hafta dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler, 8-14 Mart haftasına Ay ortak paylaşımlarınız ve hisseli kazanımlarınızla ilgili işlerinizi a aydınlatırken giriyor olacaksınız. Hafta başında duygusal ilişkiler açısından olumlu kararlar almak adına Ay Venüs açısı destekleyici gözüküyor. Cumartesi günü kariyer evinizde bir yeni ay meydana geliyor olacak. Kariyerinizle ilgili önemli bir başlangıç yapma potansiyeliniz yeni ay ile birlikte mümkün gözüküyor. Pazar günü Koç burcuna geçen Ay ile birlikte sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde yoğun bir gün sizleri bekliyor olacak. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, 8 Mart haftasında Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyor olacağız. Eşinizle ilgili konular bugün öne çıkıyor olacak. Aranızda güzel paylaşımların olacağı bir gün olabilir. Hafta ortasında Ay Kova burcunda olacak ve oldukça yoğun enerjilerin, görüşmelerinizin olduğu birkaç günlük süreçten geçiyor olacaksınız. Cumartesi günü Balık burcunun 23 derecesinde meydana gelecek olan yeni ay sizlerin yurt dışı, yabancılar ile ilgili konularınızda önemli projelere girmeniz açısından olumlu etkiler sunuyor olacak. Güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar, 8-14 Mart haftasına girerken daha çok işe odaklı olacağınız ama aynı zamanda güzel etkileşimlerin olacağı bir şekilde başlıyor olacaksınız. Salı günü karşıt burcunuza geçen Ay ikili ilişkilerinize ve sözleşmelerinize odaklanmanızı sağlıyor olacak. Cumartesi günü Balık burcunda meydana gelecek olan Yeni ay ile birlikte ortak paylaşımlarınızla ilgili olarak önemli adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda bugünlerde eşinizin yakın çevresi ile ilgili birtakım fedakârlıklarda bulunmanızı gerektirecek durumlar da meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar, mart ayının ikinci haftasında Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Çocuklarınızla ilgili konular gün boyunca öne çıkabilir. Çarşamba günü gergin bir hava bilhassa işlerinizle ilgili alanda hissedilebilirsiniz. Cumartesi günü her türlü ikili ilişkilerinizde ve partnerinizle olan ilişkilerinizde yeni ve güzel gelişmeleri hayatınıza getirebilecek önemli bir yeni ay meydana geliyor olacak. Pazar günü sevdiğinizle aranızda güzel ve romantik etkileşimler Venüs Neptün açısıyla meydana geliyor olacak. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler, pazartesi günü hem özel ilişkilerinizde hem iş ilişkilerinizde önemli görüşmelerinizi düzenlemeniz adına uygun enerjiler var. Salı günü saat 10.41'e kadar yeni bir iş başlatmamanız iyi olacaktır zira Ay boşlukta olacak. Cumartesi günü mesleğinizle ilgili konularda yeni birtakım işleri önünüze getirebilecek, yeni projelere imza atmanızı sağlayacak önemli bir yeni ay meydana gelecek. Pazar günü Ay karşıt burcunuza geçiyor ve eşinizle güzel bir gün geçirmeniz adına destekleyici etkiler sunuyor olacak. Hepinize güzel enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler, Hafta başında eğitimleriniz ve yakın yerlere olan seyahatlerinizde sizleri mutlu edecek gelişmeler var. Salı günü Ay Kova burcuna geçiyor olacak. Hafta ortasında çalışma arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler söz konusu olabilir. Mart ayının ilk yeni ayı aşk hayatınızla ilgili konularda yeni heyecanları hayatınıza getirmek üzere cumartesi günü meydana geliyor olacak. Aynı zamanda bebek bekleyen Akrepler varsa onlar içinde güzel gelişmeler meydana gelebilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar, 8 Mart haftasında parasal konularınız öne çıkıyor olacak. Sevdiğiniz bir arkadaşınızdan gelecek parasal bir destek sizi rahatlatabilir. Güneş Neptün etkileşiminin meydana geleceği perşembe günü aşırı duyarlı olabilir, gereğinden fazla alınganlık gösterebilirsiniz. Cumartesi günü Balık burcunda ev ve yuva alanlarınızda birtakım yenilikleri hayatınıza getirebilecek, yeni bir düzen kurmanız adına destekleyici etkiler sunacak bir yeni ay meydana gelecek. Pazar günü Ay Koç burcunda olacak. Günlük işleriniz ve ufak tefek sağlık problemlerinizle ilgilenmek ve ne zamandır bekleyen işlerinizi toparlamak istiyor olacaksınız. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, 8 Mart haftasına Ay sizin burcunuzda başlıyor olacağız. Sağlığınız ve sizi ilgilendiren konularla yoğun bir şekilde uğraşarak pazartesi gününüzü geçiriyor olacaksınız. Çarşamba günü daha kısıtlayıcı enerjiler var. Ani kararlar almaktan uzak durmanızda yarar var. Cumartesi günü Balık burcundaki yeni ay ile birlikte işinizle ilgili yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Cuma ve cumartesi günü Ay Balık burcunda ilerliyorken yakın çevreniz ile ilgili konularda birtakım fedakârlıklar yapmanız gereken durumlar meydana gelebilir. Hepinize iyi haftalar dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar, Pazartesi günü ne zamandır aklınızda olan birtakım konuları yoluna sokmanız adına gökyüzü sizi destekliyor olacak. Cumartesi günü saat 13.21'de yılın Mart ayının ilk yeni ayı Balık burcunda meydana gelecek. Parasal kazanımlarınızı arttıracak yeni projelere bu yeni ay ile birlikte imza atabilirsiniz. Hafta sonu ise evinizle ilgili konular öne çıkıyor. Evinizde birtakım yer değişikleri ve düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Hepinize iyi ve bol bereketli bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar, 8 Mart haftası bilhassa sizler için önemli bir hafta zira burcunuzda bir yeni-ay meydana geliyor olacak. Hafta başında aklınızdaki projelerinizi yürürlüğe sokmak için gökyüzü enerjileri sizi destekliyor olacak. Cuma gününü mümkünse yalnız geçirmeniz iyi olacaktır zira gergin ve zorlayıcı enerjiler gün boyu söz konusu olabilir. 13 Mart tarihinde burcunuzda bir yeni-ay meydana gelecek. Kendinizle ilgili önemli ve yenilikçi bir karar imza atabilirsiniz. Hafta sonu yakın özel ilişkilerinizde romantik enerjiler kendini gösterecektir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Çünkü Ay boşluktayken başlanılan işleri tamamlamak zordur. Bu sürelerde keyifli vakit geçirebilir veyahut daha önceden başlamış olduğunuz işlerinizi tamamlayabilirsiniz.