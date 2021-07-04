8 kurumda haftasonu sürpriz atamalar!

8 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı

3 Temmuz 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan atama kararına göre bazı bakanlık ve müdürlüklere atamalar yapıldı. Atama ve görevden alma kararnameleri Resmi Gazetede yer aldı. SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Abdulkadir Bülent AYTAÇ, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Yasin ERDOĞAN atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY görevden alındı, yerine Fatih ÇAKMAK atandı.

Atama ve görevden alma kararnameleri Resmi Gazetede yer aldı. SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Abdulkadir Bülent AYTAÇ, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, Yasin ERDOĞAN atandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY görevden alındı, yerine Fatih ÇAKMAK atandı.

ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı

Muğla İl Müftülüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yaşar ÇAPÇI atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Abdulkadir Bülent AYTAÇ atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin ERDOĞAN atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer SÜMENGEN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Batman İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet İhsan ASLANLI atanmıştır.

Tekirdağ 11 Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet HACIOĞLU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Artvin İ1 Müdürü Hayri YOLOGLU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ağrı İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şükrü Fatih NURDAĞLI atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

IX. Bölge Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Musa KAYA atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erkan ALKAN,

- Edime İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atilla BAYAZIT,

- Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ender Muhammed GÜMÜŞ,

- Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yusuf ŞAHİNBAŞ, atanmıştır.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil ALAN,

görevden alındı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY,

- Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre AYÖZEN,

görevden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih ÇAKMAK, atanmıştır.