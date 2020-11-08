8 Kasım Pazar günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

8 Kasım Pazar günlük günlük burç yorumları 8 Kasım Pazar günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 8 Kasım Pazar günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 8 Kasım Pazar günlük burçlar
8 Kasım Pazar burç yorumları! Seçim yapma vakti
8 Kasım Pazar burç yorumları merak ediliyor. Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik gelişmelere neden olabilir ve seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. 8 Kasım 2020 günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 8 Kasım Pazar günü tüm gün zodyağın en gösterişli burcu olan Aslan burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümüne babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Sabah saatlerinde Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı beklenmedik bir teklif almana olanak sağlayabilir. Ancak günün ikinci yarısında kolay enerjiler yok.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay 8 Kasım Pazar günü tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Hareket enerjilerinin aktif olduğu bugün önemli aktivitelere katılabilirsin. Akşam saatlerinde istemediğin bir kişiyle görüşmek durumunda kalabilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Sabah erken saatlerde beklenmedik birtakım konular önüne düşebilir. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Sosyal çevrenle birlikte olacağın bir gündesin. Günün ilk yarısında gerginliklere dikkat etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Gün ortasında hareket enerjin hayli aktif olabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Bugünlerde aşk ilişkilerinde istemeden de olsa tartışmalara açık olabilirsin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Pazar günü boyunca insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir. Ay Son dördün fazında ilerliyorken beklediğin konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Bugünlerde bir arkadaşının derdini gereğinden fazla sahiplenebilirsin. Günün ikinci yarısında daha çok kendi alanında kalmak sana iyi gelebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Gece saatlerinde partnerinle arandaki beklenmedik bir konuda konuşmalarınız ileriye dönük bir hal alabilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla önem vermen gereken günlerdesin.
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