8 Haziran Salı Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 255'a yükseldi. Toplamda 55 milyon 673 bin 616 test yapıldı.

Bugün yapılan 218 bin 164 testten, 5 bin 647 yeni vaka sayısı, 495 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 293 bin 627 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 576 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 167 bin 350'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 60 olduğu açıklandı.