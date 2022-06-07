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8 Haziran Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 977,13 ile başlayan Gram Altın, saat 20:30 itibarıyla %0,42 artışla 981,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 973,07, en yüksek 993,51 seviyelerini gören Gram Altın, günü 977,20 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 08.05.2022 tarihinde 892,43 ile son bir ayın en düşük, 03.06.2022 tarihinde ise 993,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 981,27 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,4569 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:31 itibarıyla %0,98 artışla 16,5745 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,3494, en yüksek 16,5454 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,4337 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 08.05.2022 tarihinde 14,8503 ile son bir ayın en düşük, 06.06.2022 tarihinde ise 16,6045 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,5745 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,6377 ile başlayan Euro kuru, saat 20:30 itibarıyla %1,14 artışla 17,7972 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4307, en yüksek 17,8139 seviyelerini gören Euro, günü 17,6044 seviyesinde kapattı. Euro, 08.05.2022 tarihinde 15,6090 ile son bir ayın en düşük, 06.06.2022 tarihinde ise 17,8739 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,7972 TL'ye karşılık gelmektedir.

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