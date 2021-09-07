8 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

8 Eylül 2021 Çarşamba günü burç yorumlarında Kova burcu hukuksal anlam yorulabilir. Boğa burcunu keyifli bir gün bekleyebilir. Peki, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç: Yeniayın yorgun enerjisiyle bugün beraberliğinizde sonuca bağlayamadığınız konular gündeminizde olabilir. Ufak kırgınlıkları büyütmemeli ve içsel anlamda gerilmemenizi öneririm. Çünkü saat öğleden sonra 15.00 sularında bu tablonun yerine uyumu ve dengeyi yakalamanıza destek verecek gibi görünüyor.

Boğa: Çocuğunuzla ya da beraberliğinizle ilgili konular zihninizden geçmesi çalışma alanınızda zorlanmanıza sebep verebilir. Öğleden sonra 15.00 sularında daha efektif çalışıp, ev ve iş yerinizdeki pek çok işinizi keyifle tamamlayabilirsiniz.

İkizler: Evinizin ve iş yerinizdeki yeni düzenlemeler çocuğunuzun biraz huysuzlanmasına ve ilgisiz kalmasına sebep verebilir. Akşamüstüne doğru birlikte keyifli vakitler geçirmek oldukça önemlidir. Şanslı fırsatlar ve teklifler kapınızı çalabilir.

Yengeç: Kardeşlerinizin ve yakın arkadaşlarınızla yaşadığınız problemler evinizin içerisine yansıması muhtemel. İçsel anlamda ilgiye ve şefkat enerjisine ihtiyaç duyduğunuz önemli bir zaman dilimi içerisinde olabilirsiniz. Kendinizle temas etmeyi unutmayın.

Aslan: Parasal konulardaki yapacağınız atılımların evrak toplama, haberleşme gibi süreçleriyle bugün ilgileniyorsanız saat 15.00 sularına kadar enerjiler biraz sizi gerebilir. Akşamüstü vakitlerinde hız kazanacaksınız. Ayrıca gün içerisinde yolda kalma, trafikte yetişememe problemleri yaşayabilirsiniz.

Başak: Kendinizi yorgun hissettiğiniz günlerden geçerken, pek çok işin aynı anda toparlayabilecek motivasyonu akşamüstüne doğru kendinizde bulabilirsiniz. Gün içerisinde tansiyon problemlerine karşı dikkatli olmalısınız.

Terazi: İç dünyanızda yaşadığınız çıkmazların ve anlam veremediğiniz konular hakkında zihninizi toparlamak biraz zor olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken özel günlerden geçerken, gerekirse yardım almayı ihmal etmeyiniz.

Akrep: Arkadaş gruplarınız içerisinde oluşan gizlilikleri öğreneceğiniz bir günden geçebilirsiniz. Burada belirsiz olan konuları zihninizde büyütmek sizi zorlayabilir. İş hayatınızdaki zorluklar akşamüstüne doğru çözüm buluyor olacak.

Yay: Kariyer hayatınızdaki gelişmeler hayallerinize yaklaştığınızı simgelese de gerçekler karşısında nasıl bir tutumla davranmak gerektiğini kestirmek biraz zor olabilir. Yöneticilerinizin size verdiği planları not almayı aman ihmal etmeyiniz.

Oğlak: Yabancılarla yaşadığınız süreçler bugün sizi biraz zorlayabilir ama çözüm yolları karşınızda. Yöneticilerinize fikirlerinizi sunarken saat 15.00 sularından sonra adımlar atmanız daha olumlu koşullarla karşılaşmanızı sağlayacaktır.

Kova: Finansal konularda atacağınız adımların karşısında bugün hukuksal prosedürler çıkabilir. Eşinizle birlikte yapacağınız bir yatırımın karşısında aile büyüklerinizin fikirleri aklınızı karıştırabilir. Yolculukta trafikte sıkıntılar yaşamamak için vaktinden biraz önce çıkmanız iyi olacaktır.

Balık: Eşinizle ve dostlarınızla birbirinize daha fazla kenetleneceğiniz bir süreci yaşyıor olabilirsiniz. Bugün iç dünyanızda özellikle akşamüstüne kadar olan süreçte geçmişi düşünmek sizi yorabilir. Finansal konularla ilgili borç para vermemeye kendi hakkınıza sahip çıkmaya dikkat etmelisiniz.