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8 Ekim Perşembe Resmi Gazete Kararları

8 Ekim Perşembe TC Resmi Gazete Kararları 31268 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

8 Ekim Perşembe Resmi Gazete Kararları
08 Ekim 2020 Perşembe 00:13
 

8 Ekim Perşembe tarihli ve 31268 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1263 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar
1264 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Unıfıl’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar‑
1265 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
–– Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

 8 Ekim Perşembe 2020 Tarihli ve 31268 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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