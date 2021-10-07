8 Ekim Cuma Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 438 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 358 bin 64 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,46 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız” dedi.