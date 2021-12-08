8 Aralık sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?

Sigara zammı ile ilgili açıklama! 8 Aralık sigaraya zam geldi mi, BAT, JTI, Philip Morris marka tekel güncel sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç TL?
Sigaraya zam geldi iddiaları bu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada gündem haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerinde yaşanan 2 TL'lik sigara zammı artışının ardından BAT, JTI, Philip Morris gibi önde gelen sigara markalarındaki güncel fiyat listesi ise merak konusu oldu. Tekel 8 Aralık sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu akıllara gelirken, konuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi. Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL
JTI Marka Sigaralar
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL