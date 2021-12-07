zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0

8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

8 Aralık Çarşamba günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

8 Aralık 2021 Çarşamba Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
07 Aralık 2021 Salı 19:03

8 Aralık 2021 Çarşamba günü burçlarda canlı enerjiler hakim. Koç burçları güne güçlü enerjilerle başlayabilir. Akrep burcu yeni sözleşmelere imza atabilir. Peki 8 Aralık 2021 Çarşamba günü burç yorumlarında neler var? İşte cevabı...

8 Aralık 2021 Çarşamba günü sürprizler var. Yay burcu hayalleri gerçekleşebilir. Balık güçlü enerjilerin altında olabilir. Peki 8 Aralık 2021 Çarşamba günü burç yorumlarında neler var? İşte cevabı...

8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç Burçları: Kariyerinizle ilgili güç kazanacaksınız, ancak açık düşmanlara ya da ortağınızdan gelecek hileli davranışlara dikkat.

Boğa Burçları: Hukuksal konulardan yana oldukça şanslısınız. Çalışma arkadaşlarınızla çekişmemeye özen gösterirseniz sizin için iyi olabilir.

İkizler Burcu: Finansal konularla ilgili güç ve motivasyon kazanacaksınız. Çocuğunuzun sağlığı ve eski sevgiliye dikkat.

Yengeç Burcu: Evliliğiniz içerisinde eşinizin manipülasyonlarına oldukça açıksınız. Evinizin içerisinde dengeyi bulmak zor olabilir.

Aslan Burcu: Çalışma ortamınızda güç gösterileri canınızı sıkabilir. Yeni sözleşme ve istifalar yakın gibi görünüyor.

Başak Burcu: Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi mutlu ederken, parasal konulardaki atılımlara dikkat.

Terazi Burcu: Evinizin içerisinde geçmişte yaşadığınız sıkıntıların tekrarlanması muhtemel, bugün ben egosunda olursanız sıkıntı yaşamanız muhtemel.

Akrep Burcu: Gizli düşmanlıklara açık bir süreçten geçmektesiniz. Yeni sözleşme, anlaşmalar ve konuşmalarınızı bu doğrultuda yapmanız size fayda sağlayacaktır.

Yay Burcu: Hayalleriniz gerçeğe dönerken, bu süreç içerisinde değer verdiğiniz konularla kişilerin size verdiği tepkiler arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Hayat sizin hayatınız, keyfini çıkarın derim.

Oğlak Burcu: Kariyer, otorite ve babanızla ilgili konular, eşinizle yaşadığınız çıkmazlar ruhunuzu sıkıyor olabilir. Gücünüzü toparlarsanız projelerinizle ses getireceksiniz.

Kova Burcu: Gizli kalan bir yapınız ve yaşadığınız gizli olaylar bulunuyor olabilir. Peki bu süreçlerden geçerken, iç dünyanızda dengeyi bulabiliyor musunuz? Bu günlerde bu soruların cevaplarını alacaksınız.

Balık Burcu: Topluluklar içerisinde güç kazanacaksınız. Önemli konularda hakkınızı aradığınız süreçlerden geçerken 2022 ortasıyla birlikte bugünlerde yaşadığınız zorlukların meyvelerini toparlayacaksınız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.