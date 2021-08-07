8 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

8 Ağustos Pazar 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Balık Burcu Günlük Burç Yorum
Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. Hayal ettiğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli hareket etmeniz, tepki almanıza neden olabilir.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Kova Burcu Günlük Burç Yorum
Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Zıt fikirde olan kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Oğlak Burcu Günlük Burç Yorum
Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada, menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Yay Burcu Günlük Burç Yorum
Maddi konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıklı ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Akrep Burcu Günlük Burç Yorum
Partnerinizin size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir fakat geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Terazi Burcu Günlük Burç Yorum
Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün Ay, sizi daha eğlenceli ve yenilikçi yaparken, partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Başak Burcu Günlük Burç Yorum
Bugün kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek; düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Aslan Burcu Günlük Burç Yorum
Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili hassas bir gündesiniz. Her şeyi abartmamaya çalışın.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Yengeç Burcu Günlük Burç Yorum
Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi konuyla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü İkizler Burcu Günlük Burç Yorum
Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor, önleminizi alıyorsunuz.
8 Ağustos Burç Yorum - 8 Ağustos Burç Yorumları; 8 Ağustos Günlük Burç
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Boğa Burcu Günlük Burç Yorum
Ay'ın konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün sizden yaşlı kişilerin fikirlerinin etkisinde kalacaksınız.
8 Ağustos 2021 Pazar Günü Koç Burcu Günlük Burç Yorum
Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni, sizin için hayli önemli. Bu nedenle bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.