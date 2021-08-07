8 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

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8 Ağustos 2021 Pazar Günü Aslan Burcu Günlük Burç Yorum

Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili hassas bir gündesiniz. Her şeyi abartmamaya çalışın.