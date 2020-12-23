750 lira kira yardımı ve 1000 TL hibenin detayları belli oldu Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren kira yardımı ve hibelere ilişkin detaylar belli oldu. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf ve sanatkarları ilgilendiren kira yardımı ve hibelere ilişkin detaylar belli oldu. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilişkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek. Başlangıç tarihi ise 14 Aralık olarak belirlendi. Hibe desteği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuruların ardından ödemelerin ocak ayında yapılması bekleniyor.

Salgın sürecinde ekonomik açıdan kötü etkilenen esnaflara kira yardımı (hibe desteği) müjdesi geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası son dakika haberi ile duyurulmuştu. İlk adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı gibi işletme sahiplerinin maddi destekten faydalanabileceği ifade edilirken vatandaşlar bu maddi desteğe ilişkin başvuru sürecini araştırmaya başladı. Peki, Esnafa 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte esnafa kira yardımı projesine ilişkin son dakika ayrıntıları…Son dakika haberi: Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvurusu ile ilgili detaylar vatandaşlarca yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade etmişti. Buna göre; Esnafa 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı kimlere verilecek, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte esnafa kira yardımı ödeneğine ilişkin son dakika ayrıntıları…

ESNAFA KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK? 1000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

14 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası milyonlarca esnafın beklediği müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaflara hibe desteği verileceği ifade edilirken "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" demişti…

Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.E-DEVLET'TEN BAŞVURU

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.

1000 TL KİRA DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. İşte esnafa yapılacak kira desteği ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasının detayları...

Kimler kira desteğinden faydalanabilecek?



"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu

işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."Ödemeler ne kadar olacak?



"İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız."

"Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz."

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.