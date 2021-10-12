750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURU SAYFASI Burada

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, 97 yıldır yenemediği Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar son saniyede Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Dünya Kupası umudunu son maçlara taşıdı. Bu sonucun ardından puanımızı 15'e yükseltirken, 2. Norveç'le aramızdaki 2 puanlık farkı koruduk. Türkiye son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacakken Norveç ise Letonya ve Hollanda'yla oynayacak.