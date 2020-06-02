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75 Yaşındaki Dedenin Haline Güler misin, Ağlar Mısın?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki dede bakın neler yaptı..

75 Yaşındaki Dedenin Haline Güler misin, Ağlar Mısın?
02 Haziran 2020 Salı 11:25

Aydın Kuşadası ilçesi ikiçeşmelik mahallesinde dün enterasan bir haber vuku buldu.75 yaşındaki dede, eve tam 3 tane hayat kadını çağırdı.Evet 75 yaşında biri ve 3 hayat kadını..

Bir garip haber de, 75 yaşındaki S.Ö adlı vatandaşımız evde sıkıldı ve hayat kadınlarını aradı.1 tane de değil 3 tane hayat kadınını eve çağıran dedemizin başına ne geleceği zaten baştan belliydi.

İLİŞKİYE GİRERKEN DİĞER 2 KADIN DEDEYİ SOYDU!

Evine çağırdığı Hayat kadınları ile birlikte sohbet etmeye başladı 75'lik dede.Bir süre geçtikten sonra N.Ö. ile odaya geçen adam ilişkiye girdiği sırada diğer hayat kadınları H.Ö. ve S.Ö. yaşlı adamın bir miktar parasını çaldı.

Sabaha karşı evden ayrılan üç hayat kadını hızla siteden uzaklaştı. Kadınlar gittikten sonra parasını kontrol eden S.O. soyulduğunu fark edip polis ekiplerini çağırdı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan üç hayat kadınını kameralardan tespit edip gözaltına aldı.

Karakola götürülen üç hayat kadını sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Kadınlar hırsızlık yapmalarına rağmen neden serbest bırakıldılar bizler de anlamadık..

Bu arada dedeye geçmiş olsun, 75 yasında bir insanı genelde torun severken hayal ediyoruz bu şekilde değil.

Kaynak: İHA

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