7256 ilave istihdam desteğinden kimler yararlanacak?

Covid-19 kaynaklı pandemi sonrasında istihdamı korunması için bazı teşvikler getirildi.

Bunlardan birisi de özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ve 2020/Nisan dönemleri arasında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/ (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak sigortalı istihdam etmeleri durumunda uygulanacak ilave istihdam teşvikidir.

Sigortalı ve İşveren Şartları

Bu prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

-Sigortalı yönünden;

a) 1/12/2020 ila geçici fesih yasağının son günü (17.5.2021 dahil) arasında işe alınmış olması,

b) 1/10/2020 tarihi itibarıyla SGK'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,

ç) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,

d) Sigortalının fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

-İşyeri yönünden ise;

a) Özel sektör işverenine ait olması,

b) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) ilave istihdam teşviki desteğinden yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten Yararlanmada Genel Şartlar;

a) Sigortalının 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinde yer alan prim desteğinden 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

b) Sigortalının 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı olmaması 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan işveren desteğinden yararlanılabilmesi için 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son günü (son gün dahil) arasında işe alınan sigortalıların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında gerek işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden Kurumumuza verilen 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Söz konusu destekten yararlanan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere Destek Süresi Bittikten Sonra Destekten Yararlanılan Ortalama Süre Kadar Çalıştırılmaya Devam Etme şartı bulunmaktadır. Destek süresi fesih yasağının bitimine kadardır.

Destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan MPHB'de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Günlük 53,67 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da: 30 gün x 53,67 TL = 1.610,10 TL destekten yararlanılacak olup, bu tutar her ay işverenlerin ödeyecekleri SGK primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu kapsamda nakdi ücret desteğinden yararlananlar 5510-60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmak için destekten yararlanılacak aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, 27256 kanun numarasında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediği ile Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı şartları aranmayacaktır.