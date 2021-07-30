7000 günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı, işçinin 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte ödenir.

Ancak, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda bazı koşullar vardır,

Yasaya göre;

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

7000 GÜNÜ DOLDURAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Bunların dışında bazı durumlarda da kıdem tazminatı alınabilir.

Örneğin, emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gününü dolduran ancak yaş şartını sağlayamayan kişiler, bu durumu kanıtlayan belgelerini SGK’dan alıp işverene verdiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor.

Bu hak genellikle çalışanlar arasında genelde '15 yıl, 3600 günle' tazminat hakkı olarak ifade ediliyor. Ancak burada belirleyici olan kritik tarih 9 Eylül 1999'dur.

Bu tarihten önce ilk kez çalışmaya başlayanlar için 15 yıl sigortalılık, 3600 gün prim ile kıdem tazminatı alınabilirken, bu tarihten sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar için şartlar değişti.

8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alabilirken, 9 Eylül 1999’da sigortalı olan biri, 25 yıl, 4500 günle kıdem tazminatı alabiliyor.

SGK'DAN YAZI ALMAYI UNUTMAYIN!

Özetle 25 yıl 4500 gün veya 7000 gün prim şartlarından hangisi önce tamamlanırsa ona göre kıdem hakkı doğar.

19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa edip kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.

Örneğin, 2000 yılının ortalarında işe başlayıp aralıksız çalışan SSK’lılar bugünlerde 7000 günü tamamladılar. 7000 günü dolduranlar işten ayrıldığında tazminat hakkı doğacak. Burada kritik nokta mutlaka SGK'dan yazı alınması gerekiyor. Yazı alınmadan yapılacak işten ayrılmaladra kıdem tazminatı hakkı yanabalir.