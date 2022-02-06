7 Şubat Pazartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

Koç Burcu: Hukuksal ya da devletten alacağınız konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hanenizin içerisinde gelişen pek çok konu için eşinizin ailesi ya da uzak akrabalarınızla görüşmek ve destek almak isteyebilirsiniz. Geleceğe dair planlar yaparken biraz sakin olmalı ve 2018-2020 yılları arasında yaşadıklarınıza bir göz gezdirmenizi önerebilirim.

Boğa Burcu: İş yerinizdeki çalışma koşullarınızın sıkıntılı olan yanı ve arkanızdan dönen oyunlar bugün hepsi karşınızda. Yöneticilerinizle görüşürken biraz daha sakin olmak sizin lehinize olacaktır. Hamilelik ya da önemli bir rahatsızlık geçiriyorsanız kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.

İkizler Burcu: Evliliğinizin içerisinde eşinizin size vereceği destek çok önemli. Bugünlerde eşinizin evliliğiniz hakkında tam anlamıyla bu ilişkinin neresinde onu görebilirsiniz. Kalbiniz boşsa çevrenizdeki kişilerle birlikte katılacağınız organizasyonlar sonucunda eskiden tanıdığınız biriyle karşılaşabilirsiniz. Açık düşmanlık yapanlara bugün dikkat ediniz.

Yengeç Burcu: Ailenizin içerisinde gerçekleşen zorlayıcı konular, günlük yaşantınızı ve sağlığınızı derinden etkiliyor olabilir. Ruhsal anlamda çıkış yolu bulamadığınız pek çok konuda yardım almak oldukça önemli. Eşinizin desteğini beklediğiniz konulardan bugün yarın yanıt alamayabilirsiniz. Kendi gücünüzü fark etmek önemli.

Aslan Burcu: Bugünlerde düşüncelerinizi gereksiz yere pek çok ortamda paylaşma eğiliminde olabilirsiniz. Tahmin etmediğiniz yerlerden duyulacak olan konular, içte bir yerlerde sizi yorabilir. Evliliğinizdeki 2018 yılından bu yana gelişen sıkıntılı konular tekrar açılırken, ben bu ilişkinin neresindeyim sorusunu size sordurtabilir.

Başak Burcu: Parasal konulardaki dengesizliğin çözüm yolları aile bireylerinizden gelecek destekler olabilir. Onların kıymetini bilmeniz gereken ve uzunca süredir sıkıntı ve kavga enerjisindeyseniz gönüllerini almanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Sağlıksal konuları ihmal etmemeli, kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Terazi Burcu: Bazı sırlarınızın açığa çıktığı günlerden geçerken, beraberliğinizde tamam mı devam mı kararı alacağınız önemli bir dönemeçten geçmektesiniz. İlişkiniz her ne olursa olsun devam edecekse, bu kişi size gerçekten değer veren biridir diyebilirim. Eğer ki kalbiniz boşsa, kendinizi lütfen yıpratmayın.

Akrep Burcu: Bilinçdışınızda yaşadığınız konular sizi zorluyor olsa da, bu durumları çalışma hayatınızın içerisine katmaya ve para kazanmanızı engellemesine lütfen izin vermeyin. Parasal konularda borç isteyenlere ya da dolandırıcı tipli insanlara karşı oldukça dikkatli olunuz.

Yay Burcu: Arkadaş ortamı, eğitim verdiğiniz kurumlar, iş yerinizdeki kalabalık topluluklar içerisinde kendinizi daha rahat göstereceksiniz. Arkanızdan çevrilen konulardan haberdar olduğunuzu belli edeceğiniz önemli bir gün. Kardeş ve komşularınızla aranızda gelişecek olan kırgınlıklara aman dikkat.

Oğlak Burcu: Kariyerinizle ilgili gelişmelerin yaşandığı, söylediğiniz pek çok konunun şimdi gündemde olduğu, gizli düşmanlara oldukça açık olduğunuz bir günden geçerken, arkanızdan çevrilen oyunlar ve fark edemedikleriniz para kaybetmenize sebep olabilir. Babanızın sağlığına dikkat etmeniz gereken günlerden geçmektesiniz.

Kova Burcu: Kendinizi ortaya koyarken, zaman zaman dengede duramamak içsel anlamda sizi yoruyor olabilir. Gün içerisinde kemik ve dişlerinizde oluşabilecek sıkıntılara açık bir süreçten geçerken, eğer ki kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa mutlaka yardım almalısınız. Hukuksal ya da yabancılardan alacağınız desteklerin de bulunduğu aslında özel bir gün sizin için ancak biraz sabır.

Balık Burcu: İş yerinizden, yöneticilerinizden alacağınız önemli bir destek sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Bu süreç içerisinde önemli bir borç ya da ameliyat geçirdiyseniz maddi manevi sizin yanınızda olacakları güzel temalar söz konusu. Manevi ve fiziksel anlamda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Eğer ki fiziki bir durumunuz bulunmuyorsa psikolog ve terapi alarak yardım alabilirsiniz.