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7 şehre önemli uyarı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı bildirildi. O illerimiz şöyle sıralandı; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak.

7 şehre önemli uyarı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
17 Mayıs 2020 Pazar 13:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık

değerlerine ulaşacağı bildirildi.

hava sıcaklığı Uyarısı GELEN 7 İLİMİZ



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece arasında seyredeceği belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar

mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir.



"AÇIK HAVADA BULUNMAYIN" UYARISI

Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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