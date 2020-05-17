7 şehre önemli uyarı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar

Koronavirüs süreci çalışma hayatında da büyük değişikliklere neden oldu. Kapanan işletmeler, sokağa çıkma yasakları hem işverenleri hem de çalışanları zor durumda bıraktı. Bu durum zaman zaman işçi ve işveren arasında anlmaşmazlıklara da yol açtı. Örneğin, sokağa çıkması yasaklanan işçilerin sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih edilip edilmeyeceği bu konuların başında geliyor.