7 Ocak Perşembe günlük burç yorumları Günlük burç yorumları İşte 2021 yılının ilk burç yorumları

7 Ocak Perşembe 2021 günlük burç yorumları! Koçlar gergin, Oğlaklar kariyer odaklı İşte günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 5 Ocak Salı günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

7 Ocak 2021 günlük burç yorumları aşk, sağlık, para ve ilişkiler konusunda bilgi veriyor. Boğa burcu çalışma hayatında gerginlikler yaşayabilir, Başak ve Kovalar için parasal konular önemli hâle gelebilir. 7 Ocak 2021 burç yorumları...

7 Ocak 2021 burç yorumlarında Başak ve Kovalarda parasal konular, Koç burcunda evlilikle ilgili konular ön plana çıkıyor. Günlük burç yorumlarında Ay saat 11.53’e kadar Terazi burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında fikirsel anlamda uyuşmazlıklar yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabiliriz. Ay saat 08.54 ile 11.53 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. Sonrasında Ay akrep burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca yoğun enerjiler var. İşte 7 Ocak 2021 burç yorumları...

7 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

7 Ocak Perşembe günü Ay saat 11.53’e kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak bugün senin için önemli hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru belirli konularda sınırlandırılmak durumunda kalabilirsin.

7 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çalışma hayatında gerginlikler bugünlerde söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında senin için önemli kadın figürleri ile aranda fikirsel uyuşmazlıklar yaşanabilir.

7 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hobilerine vakit ayırmak bugünlerde sana iyi gelebilir. Akşam saatlerine doğru seni sınırlandıran durumlarla karşılaşabilirsin.

7 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay’ın Terazi burcundan Akrep burcuna geçeceği bugün aile ilişkilerinde değişken enerjiler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.

7 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde akrabalarınla aranda uzlaşı sağlamanı zorlaştıracak gerekecek durumlar var. Küstah insanlarla aranda birtakım tartışmalar ya da zorlanmalar yaşayabilirsin.

7 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Parasal meselelerle ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Gün boyunca içsel anlamda gerginliklerin olması nedeniyle önemli görüşmelerini ertelemen gerektiğini gösteriyor.

7 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gelişmeni sağlayacak birtakım konulara bugünlerde yoğun ilgi gösterebilirsin. Ay saat 08.54 ile 11.53 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

7 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde çevrenin birtakım kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Ay Satürn karesinin etkisiyle akşam saatlerinde kendini kısıtlanmış hissedecek olabilirsin.

7 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde hayır kurumlarında aktif rol almak isteğinde olabilirsin. Gün boyunca olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin ya da böyle insanlar karşına çıkabilir.

7 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarının çok daha ön planda olacak olabilir. Parasal konularda endişelerinin arttığı günlerdesin. Ay Satürn karesinin etkisiyle akşam saatlerinde kendini kısıtlanmış hissedecek olabilirsin.

7 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hukuksal konular var gündeminde. Parasal konularda endişelerin artıyor. Akşam saatlerinde önemli kararlar almaman yerinde olacaktır.

7 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ortak kazançların ile ilgili konularda adil davranman gereken durumlar var. Gün ortasında olaylara aşırı reaksiyon gösterebilirsin.