7 Nisan Çarşamba Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNE DAYANDI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2003 semptomlu hasta belirlendi.

211 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 28 bin 498 kişi sağlığına kavuşurken, 211 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 667 oldu.