7 Nisan Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Sağlık, para ve aşk konularında bilgilenmek isteyenler, 7 Nisan günlük burç yorumlarını takip ediyor. Yarın İkizler Burcunda yurtdışı ve yabancılarla olan işler ön plana çıkarken, Oğlak Burcunda ise parasal konular göze çarpıyor. 7 Nisan günlük burç yorumlarında Ay'ın Venüs, Mars ve Jüpiter ile pozitif enerjiler içerisinden olacak. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 7 Nisan 2021 burç yorumları sizlerle...

7 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

7 Nisan Çarşamba günü Ay saat 23:30'a kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Ay 13:05 ile 23:30 arasında boşlukta hareket edeceğinden yeni bir iş başlatmamamız iyi olacaktır. Sonrasında ise Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Ay'ın Venüs, Mars ve Jüpiter ile pozitif enerjiler içerisinde olduğu gün boyunca pozitif enerjiler güne hâkim olacak.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

7 Nisan Çarşamba günü Ay saat 23:30'a kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde özel ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Çarşamba günü seni bekliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Venüs, Mars ve Jüpiter ile pozitif enerjiler içerisinde olduğu gün boyunca pozitif enerjiler hâkim olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Önemli iş görüşmelerini bugüne denk getirmek adına uygun enerjiler var. Yurtdışı ve yabancılarla olan işlerin öne çıkıyor.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımların ile ilgili konuların öne çıktığı bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay tüm karşıt burcun olan Kova'da ilerliyorken sende ikili ilişkilerinde önemli konuları karşılıklı konuşmak adına uygun bir gündesin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Aklındakileri eyleme dökmek adına uygun bir süreçtesin. Ay 13:05 ile 23:30 arasında boşlukta hareket edeceğinden yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün içerisinde aşk ilişkilerinde güzel enerjilerin olduğu ve seni mutlu edecek gelişmelerin yaşanacağı bir gün seni bekliyor. Ay saat 13:05 sonrasında boşlukta ilerliyor olacak. Günün ikinci yarısında yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

İletişim adına uygun bir süreçtesin. Geçmişten gelen birtakım konular üzerinde partnerinle uzun uzun konuşabilirsiniz.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Kardeşlerinle ilgili konularda harekete geçirici gelişmeler gece saatlerinde söz konusu olabilir. Geçmişte vermiş olduğun bir borcun geri ödemesini alabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konularının daha fazla kendini göstereceği bugünlerde fazla değişken durumlar yorucu olabilir. Özel ilişkilerinde karşılıklı olarak daha fazla sevgi ve saygı öne çıkıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bireysel konularda daha fazla fedakârlık yapma gereği hissedebilirsin. Ay saat 13:05 ile 23:30 arasında boşlukta ilerliyor olacak. Bu süre boyunca yeni bir şey başlatmamaya dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ruhsal konularla daha fazla ilgileneceğin bir gündesin. Seninle iletişim sağlamaya çalışan insanların etrafında belirmesi seni rahatsız edebilir.