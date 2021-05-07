7 Mayıs Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 6 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları 2021!

Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2021 tarihi için merak ediliyor. 7 Mayıs Cuma günü Ay Balık burcunda ilerlemesine saat 14.52'ye kadar devam ediyor olacak. Sonrasında Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Saat 10.36 ile 14.52 arasında yeni bir iş başlatmamaya önem göstermeliyiz çünkü Ay boşlukta olacak. Hem ilişkiler hem de içsel anlamda uyumlu ve güzel enerjilerin olduğu bir gündeyiz. Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte hareketlerimizde hız kazanıyor olacak. Balık burcunda parasal konuları gündeme getirirken, Yay burcu beklemediği haberlerle ilgilenecek. İşte 7 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

7 Mayıs Cuma günü Ay Balık burcunda ilerlemesine saat 14.52'ye kadar devam ediyor olacak. Sonrasında senin burcuna geçiş yapacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kariyerinle ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyor olduğun günlerdesin. Saat 10.36 ile 14.52 arasında yeni bir iş başlatmamaya önem göstermelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurt dışı ile ilgili hedeflerinde önemli görüşmelerinin söz konusu olacağı bir süreç bugünlerde önem kazanabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Meditasyon çalışmaları adına bugünü değerlendirebilirsin. Ay koç burcuna geçiş yaptıktan sonra kariyer konuların önem kazanabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Hassas ve uyumlu enerjilerin söz konusu olduğu bugünü halletmek istediğin işlerini yerine getirmek adına değerlendirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkiler alanında özel enerjiler var.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarının okul hayatları ile ilgili konularda önemli bir düzenleme içerisine girebilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda olacağı Cuma günü boyunca çocuklarına vakit ayırmak isteyebilirsin. Aynı zamanda evinle ilgili konularda önem kazanıyor olacak.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Beklemediğin haberler alabilir ve içsel anlamda geçmiş konularla ilgili bir mücadelen olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kazanımlarını arttırmak üzere önemli bir yapılandırma süreci içine bugünlerde girebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kardeşlerinin hayatıyla ilgili konulardan yana sevindirici haberler alabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Parasal konuların bugün önem kazanabilir. İstediğin bir dileğin bugün gerçekleşebilir.