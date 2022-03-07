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7 Mart Pazartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

7 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

7 Mart Pazartesi Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
07 Mart 2022 Pazartesi 00:23

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 170 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 671 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 27 bin 671 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 oldu. Bir günde toplam 348 bin 146 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 50 bin 241 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 85,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 990 bin 177'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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