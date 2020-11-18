7 maddede yeni dönem Açık ve Net! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yeni tedbiri açıkladı Yeni Koronavirüs Tedbirleri Belli oldu!

7 maddede yeni dönem Açık ve Net!

7 maddede yeni dönem Açık ve Net! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yeni tedbiri açıkladı Yeni Koronavirüs Tedbirleri Belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüs ile mücadelede alınan ek tedbirleri açıkladı.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde (10.00-16.00) sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil (Genişletme, Kapsamına alma) edilecek.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Alışveriş merkezi, marketler, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlar sadece paket servis yapacak. Kıraathaneler faaliyetlerine bir süre ara verecek.