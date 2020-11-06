7 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.