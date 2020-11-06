7 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

7 Kasım Cumartesi günlük günlük burç yorumları 7 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 7 Kasım Cumartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 7 Kasım Cumartesi günlük burçlar
7 Kasım 2020 günlük burç yorumları nasıl?
7 Kasım 2020 Cumartesi burç yorumları kimler için ne ifade ediyor? Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumları en güncel hâliyle haberimizde.
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 8 Kasım Cumartesi günü saat 10.18’e kadar Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Zorlayıcı enerjilerin olduğu bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Ay ile Satürn arasındaki karşıt açı birtakım kısıtlamalara maruz kalabileceğini gösteriyor.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Gün boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Ay bugün saat 10.18’de senin burcuna geçiyor olacak. Ancak gece saatlerinde hatıralarına çok fazla gömülü kalabilir ve önemli rüyalar görebilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Cumartesi günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri sonucunda birbirinize iğneleyici sözler sarf edebilirsiniz.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Cumartesi günü boyunca içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Satürn arasındaki karşıt açı gece saatlerinde kesinleşecek. Saat 04.26 ile 10.18’e kadar Ay boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Önemli kararlar almaman ve bugünü daha kendi halinde geçirmen iyi olacaktır.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Gün boyunca işlerinle ilgili endişeler yaşayabilirsin. Sinirsel gerginliklerine dikkat etmelisin zira Ay ile Merkür arasında bir kare açı bugün sabah erken saatlerde kesinleşiyor olacak.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.
İlgili Galeriler